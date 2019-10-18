تمت المصادقة بالإجماع، خلال الجمع العام العادي لفريق الرجاء الرياضي، على إنشاء شركة رياضية للفريق الأخضر، وذلك بعد نقاش حاد، تم الحسم فيه بفتح باب التصويت.
وحُددت نسبة الشركة، في أشغال الجمع العام، الذي جرى أمس الخميس، بأحد فنادق الدار البيضاء، واستمر للساعات الأولى من اليوم الجمعة، في 99 في المائة للرجاء، و1 في المائة للمكتب المسير.
وشهد جمع الرجاء، الذي اكتمل نصابه القانوني بحضور 110 منخرط من أصل من 114، شهد في بدايته تلاوة للتقريرين المالي والأدبي، قبل أن يتم المصادقة عليهما بالإجماع.
وتم منع سعيد حسبان، الرئيس السابق للرجاء من الحضور، كما ألزم الجمع العام، جواد الزيات، رئيس الفريق، بالبدء في إجراءات محاسبة حسبان، خلال الفترة التي كان فيها على كرسي رئاسة الرجاء.
وعبرت مجموعة من الفعاليات الرجاوية، من رؤساء سابقين، ومنخرطين، وجماهير، عن سعادتهم بالأجواء الاحترافية، التي مرت فيها أشغال الجمع العام العادي لفريقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمع العام العادي للرجاء.. المصادقة بالإجماع على إنشاء شركة رياضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.