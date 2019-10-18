القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة خطط لتأجيل موعد مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي، ريال مدريد، ضمن أحداث الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة خطط منذ أسابيع لتقديم طلب إلى رابطة الليغا بشأن تأجيل الكلاسيكو لمدة 24 ساعة، مع الحفاظ على توقيت إقامته في الواحدة ظهرًا.
ويعود السبب إلى أن برشلونة سيحصل على راحة أقل بـ24 ساعة من ريال مدريد قبل المباراة، حيث سيلعب الأول يوم الأربعاء في براغ، بينما يرتبط الثاني بخوض لقاء يوم الثلاثاء الذي يسبق الكلاسيكو في تركيا.
وتؤكد مصادر في رابطة الليغا أن برشلونة لم يتقدم رسميًا بهذا الطلب، وأن هذا الأمر كان سيتم الاعتراض عليه.
وترفض رابطة الليغا نقل المباراة من السبت إلى الأحد في الواحدة ظهرًا، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير على المشاهدة التلفزيونية للكلاسيكو في قارة آسيا.
وكان الأمن الإسباني قد رفض إقامة المباراة يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في "كامب نو"، بسبب إقامة مظاهرة حاشدة في نفس اليوم بشوارع برشلونة.
يذكر أن لجنة المسابقات منحت ريال مدريد وبرشلونة، فرصة حتى الإثنين المقبل، للاتفاق على موعد موحد للكلاسيكو بعد قرار تأجيله.
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل "الكلاسيكو": برشلونة خطط لتغيير موعده منذ أسابيع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.