قلنسوة: اتهام شابين بحيازة سلاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، أمس الخميس، لائحة اتهام ضد شابين (19 و27 عاما) من سكان مدينة قلنسوة، بتهمة حمل ونقل الأسلحة وقطع سلاح بدون ترخيص، إلى جانب طلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية.
ووفقا للشرطة فإنه خلال نشاط للشرطة، للحد من ظاهرة إطلاق النار بشكل غير قانوني، لوحظت سيارة مشبوهة بتاريخ 11.10.2019، وجرت ملاحقتها من أجل تفتيشها. وخلال تفتيش السيارة، تم ضبط مسدس من نوع fn وذخيرة تحت كرسي جانب السائق. واعتقلت الشرطة المشتبهين من قلنسوة، والتحقيق معهما في مركز الشرطة، وتم تمديد اعتقالهما مرة تلو الأخرى، وتم أمس تقديم لائحة اتهام ضدهما وطلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيقات الجارية.
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