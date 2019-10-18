شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف عملياتها شمال سوريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:59 مساءً, 18 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأمريكي – التركي بوقف العمليات العسكرية هناك مساء أمس، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.

وأضاف المرصد – الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له في بيان – أنه تم سماع أصوات إطلاق نار بشكل واضح في المدينة صباح اليوم الجمعة.

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