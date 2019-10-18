شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن انخفاض سعر النفط إلى 59.70 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 مساءً, 18 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمقدار 21 سنتًا أو نسبة 0.4 % إلى 59.70 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار أربعة سنتات أو نسبة 0.1 % إلى 53.89 دولارًا أمريكيًا.

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