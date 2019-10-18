انخفضت سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار اليوم الجمعة بواقع 1.9 سنت، في ظل احتجاجات يشهدها لبنان لليوم الثاني في أنحاء مختلفة من البلد، الذي يعاني من أزمة اقتصادية. وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لما أظهرته التداولات. ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، ويعاني جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية. وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق "واتساب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض سندات لبنان السيادية بواقع الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.