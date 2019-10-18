بالصور.. صبايا لبنان يوزعن الحلوى على المتظاهرين

تداول ناشطون على مواقع التواصل، صوراً تظهر موظفات إحدى محلات الحلوى وهم يوزعون الحلوى على المتظاهرين الذين يحتجون على الوضع المعيشي في لبنان ويطالبون باسقاط الحكومة، وذلك عند "اوتستراد الذوق". Advertisements وتشهد لبنان تظاهرات شعبية عنيفة لليوم الثاني، تنديدا بسياسات الحكومة التقشفية والضرائب الجديدة التي فرضتها، وآخرها ضريبة الاتصال الخاص بالتطبيقات الذكية كـ"الواتساب" والـ"فايبر".



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