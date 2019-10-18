الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2019

وقد شهد اليوم الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة الأكبر في عالم كرة قدم الأندية والذي استلهم من الإرث الثقافي للدولة المستضيفة.

العنصر الأبرز في تصميم الشعار الرسمي للبطولة هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر. أما تصميم الشكل الكروي فهو مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف.



ولنمط المشربية الزخرفي تاريخٌ ضاربٌ في القِدم، تماماً كصناعة اللؤلؤ، وتعود نماذجه الأولى إلى العصور الوسطى. وتمتاز المشربيات بجمالها الآسر من الخارج إلى جانب دورها الوظيفي، بحيث توفّر تبريداً للمسكن من الداخل بينما تشكِّل عنصراً جمالياً آسراً من الداخل والخارج على حدّ سواء.

يطغى اللون العنابي على شعار البطولة وهو اللون الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن الرامز لمياه خليج الدوحة. وترتفع اللؤلؤة الرائعة على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة وتتزيّن بعلامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية.



يُذكر أن منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA ™ ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول 2019. أما الخطوة التالية في مشوار التحضيرات النهائية بعد الإعلان عن الشعار الرسمي فهي مرحلة بيع التذاكر لحاملي بطاقات Visa الائتمانية.