2019-10-18 | 12:16
139 مشاهدة
العنصر الأبرز في تصميم الشعار الرسمي للبطولة هو فكرة تقديم كرة القدم باعتبارها لؤلؤة، ما يستحضر إحدى أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر. أما تصميم الشكل الكروي فهو مستوحى من أحد العناصر المعمارية التي تشتهر بها المنطقة وهو المشربية التي تتكون من خشب منقوش ومزخرف.
ولنمط المشربية الزخرفي تاريخٌ ضاربٌ في القِدم، تماماً كصناعة اللؤلؤ، وتعود نماذجه الأولى إلى العصور الوسطى. وتمتاز المشربيات بجمالها الآسر من الخارج إلى جانب دورها الوظيفي، بحيث توفّر تبريداً للمسكن من الداخل بينما تشكِّل عنصراً جمالياً آسراً من الداخل والخارج على حدّ سواء.
يطغى اللون العنابي على شعار البطولة وهو اللون الوطني لدولة قطر، بالإضافة إلى الفيروزي الداكن الرامز لمياه خليج الدوحة. وترتفع اللؤلؤة الرائعة على أشكال تستحضر الصحراء الشاسعة وتتزيّن بعلامات التشكيل التي تتحلى بها حروف اللغة العربية.
يُذكر أن منافسات النسخة السادسة عشرة من بطولة كأس العالم للأندية FIFA ™ ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول 2019. أما الخطوة التالية في مشوار التحضيرات النهائية بعد الإعلان عن الشعار الرسمي فهي مرحلة بيع التذاكر لحاملي بطاقات Visa الائتمانية.
Visa هي شريك FIFA الرسمي لخدمات الدفع، وطريقة الدفع المفضلة لكأس العالم للأندية FIFA قطر 2019™. ويسرّ Visa أن تمنح حاملي بطاقاتها الائتمانية فرصة حصرية لشراء تذاكر البطولة بدءاً من 22 تشرين الأول في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الدوحة وحتى 31 تشرين الأول في تمام الساعة 3 بتوقيت الدوحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.