وسائل اعلام لبنانية: حزب الله يؤيّد الاحتجاجات

أفادت وسائل اعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن حزب الله يؤيّد الاحتجاجات الجارية منذ ليلة امس في لبنان.
واعلنت "اننا مع مطالب الشعب اللبناني، ونحن منذ البداية كنّا ضد فرض ضرائب جديدة، لان الحلّ ليس بمدّ اليد الى جيوب اللبنانيين وتحديداً ذوي المداخيل المحدودة، وضرورة محاسبة الفاسدين واستعادة الاموال التي سُرقت ونُهبت من خزينة الدولة".
واعتبرت "ان حل الازمة القائمة لا يكون من خلال فرض ضرائب على البنزين ورفع نسبة TVA وزيادة رسم على "الواتساب" وانما اقرار اصلاحات جوهرية مطلوبة لانقاذ الوضع الاقتصادي".
وقال "الناس ضاقت ذرعاً واللبنانيين تخطوّا انتماءاتهم الحزبية والطائفية ونزلوا الى الشوارع وهذا امر ايجابي".
واوضحت المصادر رداً على سؤال ان من المُبكر الحديث عن الشخصية التي سنؤيّدها لرئاسة الحكومة اذا ما استقال الرئيس سعد الحريري، فالامور تتغيّر في كل لحظة".
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