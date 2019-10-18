اصابة ١٩ زائرا ايرانيا بحادث مروري جنوبي الديوانية

أفاد مصدر امني، الجمعة، باصابة ١٩ زائرا ايرانيا في حادث مروري جنوبي الديوانية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "١٩ زائرا ايرانيا اصيبوا نتيجة انقلاب حافلتهم على الطريق السريع الرابط بين قضاء البيدر ومحافظة ميسان جنوب الديوانية".

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