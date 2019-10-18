أفاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بالاتفاق بين القضاء والداخلية على اشعار الوزارة بأي عملية القاء قبض تقوم بها الجهات الامنية،فيما اشار الى أن أي حالة اعتقال خارج هذا الإطار تعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إنه في إطار تعزيز سلطة القانون جرى الاتفاق وفق الأصول القانونية بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية على قيام جميع الجهات اﻻمنية والعسكرية بإشعار وزارة الداخلية وبكتاب سري وشخصي وعلى الفور باي عملية إلقاء قبض تنفذها هذه الجهات وفقا لمذكرات قبض اصولية صادرة عن موسسات مجلس القضاء الاعلى.



وأوضح المصدر، ان الاتفاق شدد على أهمية تزويد هذه الجهات لوزارة الداخلية بأعداد الموقوفين لديهم والتهم الموجهة اليهم، مشيرا الى أن أي حالة اعتقال خارج هذا الإطار تعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق بين القضاء والداخلية باشعار الوزارة عن اي حالة قبض رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.