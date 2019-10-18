القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، خلال لقائه كاميرا "العين الإخبارية" إن الحكومة ترحب بالحل السياسي بعد تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية، وأن صنع القرار يأتي بأمر الليبيين وحدهم، ولا مانع من حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نرحب بالحل السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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