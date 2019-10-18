وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: نرحب بالحل السياسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالهادي الحويج، وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، خلال لقائه كاميرا "العين الإخبارية" إن الحكومة ترحب بالحل السياسي بعد تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة.

كما أشار إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية البحث عن حل حقيقي للأزمة الليبية، وأن صنع القرار يأتي بأمر الليبيين وحدهم، ولا مانع من حكومة وحدة وطنية تجمع كل الأطياف.