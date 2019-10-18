تطورات سوريا وإقالات إخوان السودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة: ترامب: أنقذنا حلفاءنا الأكراد في سوريا وسنواصل مراقبة داعش، وبرلماني أوروبي يشيد بنجاح الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب، وبومبيو يحذر من رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى إيران، وإقالات واسعة لإخوان السودان من قيادة الخدمة المدنية، و"الشيوخ الأمريكي" يتمسك بمعاقبة تركيا رغم اتفاق "بنس- أردوغان"، والجيش الليبي يدمر أكبر مخزن سلاح للمليشيات بمصراتة، و"العين الإخبارية" تنشر نص اتفاق واشنطن وأنقرة بشأن سوريا.

كما تتابعون أيضا: خطة إيرانية للسيطرة على المراسم الأربعينية بكربلاء العراقية، ورجوي تطالب بمحاسبة إيران دوليا خلال مؤتمر بالبرلمان البريطاني، ومستشارة الرئيس السوري: اتفاق وقف إطلاق النار "غامض"، ولجنة سودانية لنظر قضية موظفين فصلهم "الإخوان" تعسفيا، والنواب الأمريكي يمرر حزمة من العقوبات ضد تركيا الأسبوع المقبل.

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وفي الاقتصاد تطالعون: النواب الأمريكي يمرر حزمة من العقوبات ضد تركيا الأسبوع المقبل، وللشهر الـ13.. إيران تخفي أزمتها النفطية بحجب بيانات صادراتها، وواشنطن تفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، واليابان الأعلى استثمارا في السندات الأمريكية للشهر الثالث تواليا، ومخزون الخام الأمريكي يقفز 9.3 مليون برميل في أسبوع، وصندوق النقد يطالب أمريكا والصين بـ"سلام تجاري" دائم، و"بريكست" في 40 شهرا.. محطات وأرقام مهمة، و أسعار النفط ترتفع 1% لتراجع مخزون الوقود بأمريكا.

وإلى الملاعب تجدون: العداوة التاريخية تنبئ بكلاسيكو ناري بين مانشستر يونايتد وليفربول. وفي التكنولوجيا: أبل تحدث نصف هواتف أيفون حول العالم بنظام iOS 13.

وفي الفن تقرأون: بأداء استثنائي وإيرادات كبيرة.. "جوكر" خواكين فينيكس يغزو العالم، بينما في المنوعات: هندي يدخل قفص أسد "للنظر في عينيه".

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