رؤساء الحكومة السابقين في لبنان يؤكدون دعم الحريري ورفض تحميله مسؤولية الأزمة

رفض رؤساء الحكومات اللبنانية السابقة نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام تحميل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني مسؤولية الأزمة التي تفجرت على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وقال بيان صدر عن رؤساء الوزراء الثلاثة، الجمعة إن "لبنان دخل منعطفا دقيقا في ظل أزمة سياسية تلوح في الأفق بالتزامن مع غضب شعبي نتفهمه، نتيجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الوطن واللبنانيون".





وأشار البيان إلى أن "ما يجري (في إشارة للاحتجاجات الشعبية) سبقته مواقف تصعيدية لفرقاء كانوا ولا يزالون مشاركين أساسيين في السلطة منذ وقت طويل، هؤلاء هم من رفع سقف المواجهة بالتحريض المباشر على "قلب الطاولة" على الجميع".

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ويشهد لبنان منذ الخميس احتجاجات غير مسبوقة وقطع طرق ودعوات للإضراب منذ أمس الخميس مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.

وأضاف البيان أنه "في هذه الأجواء بات واضحا أن هناك محاولات من قبل البعض للتنصل من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والبحث عن حلول للأزمات الراهنة، ووضع المسألة كلها على عاتق رئيس الحكومة".





وشدد على أن محاولات تحميل الحريري المسؤولية يتزامن مع نهج متكرر لفرض تجاوزات دستورية تستهدف بالدرجة الاولى مقام رئاسة الحكومة ودور رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعا.

وتابع البيان أن "من موقعنا الوطني والسياسي كرؤساء سابقين للحكومة نعلن التفهم المطلق للتحرك الشعبي الذي يعبّر عن صرخة وجع من الأزمات الخانقة التي يشهدها لبنان، ودعوة جميع المواطنين إلى الحفاظ على سلمية التحرك وعدم الانجرار في انفعالات تسيء إلى الشعارات النبيلة التي يعبرون عنها".