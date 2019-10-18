الجيش الليبي: تدمير أكبر مخزن للأسلحة التركية في مصراتة

جدة - عمرو شويل قال الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إن سلاحه الجوي نفذ فجر اليوم الجمعة عدة غارات جوية إستهدفت معسكر الحامية وأهداف أخرى لقوات حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا، داخل مدينة مصراتة .

Advertisements

ونتج عن هذه الغارات الجوية وفق ايجاز صادر عن الجيش عدة إنفجارات كبيرة جراء تدمير وإحتراق مستودع تستخدمه قوات الوفاق لغرض تخزين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت إليها من تركيا .

وحذر الجيش الليبي قوات الوفاق من محاولة تعريض أو تهديد سلامة قواتها المسلحة و المدنيين للخطر من خلال إستجلاب أو إستيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج ، أو تخزينها لغرض إستخدامها ضد قوات الجيش أو المدنيين ،مؤكدا بإن كامل التراب الليبي تحت سيطرته ومراقبته، وسيتم إستهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعا مسلحا بين الجيش وقوات الوفاق منذ الرابع من شهر نيسان/ابريل الماضي.