شكرا لقرائتكم اليابان: سنعمل مع أميركا لتأمين الملاحة بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر مسؤول ياباني أن طوكيو ستواصل العمل عن قرب مع أميركا لتأمين ممرات الشحن في الشرق الأوسط، لكنه لفت إلى أن اليابان ستتخذ إجراءاتها الخاصة للمساعدة في تأمين الوضع في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة أساهي اليابانية أن طوكيو قررت إرسال قواتها للدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز بمفردها، بدلاً من الانضمام لتحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية عبر الممرات المائية المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتماشى هذا القرار مع تقرير سابق نشرته وسائل إعلام يابانية ذكر أن اليابان لن تنضم لأهم حليف لها في البعثة الأمنية، بسبب علاقاتها الاقتصادية القوية مع إيران، أحد كبار منتجي النفط.

واضطربت تجارة السلع الأولية على مستوى العالم في الشهور القليلة الماضية، بعد احتجاز إيران ناقلة بريطانية وسلسلة هجمات على

سفن تجارية عالمية تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا طهران بالمسؤولية عنها وهو ما تنفيه.