قطع الطرق الرئيسية بين طرابلس وبيروت بشكل تام

عمد المحتجون الى قطع الاوتوستراد الدولي بالقرب من منتجع بلما في طرابلس بالشاحنات والسيارات. كما قطعوا الطريق البحرية القديمة، مما يعني ان الطرق الرئيسية التي تربط طرابلس ببيروت قد قطعت بشكل تام.
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