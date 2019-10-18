قطع الطرق الرئيسية بين طرابلس وبيروت بشكل تام

عمد المحتجون الى قطع الاوتوستراد الدولي بالقرب من منتجع بلما في ​طرابلس​ ب​الشاحنات​ والسيارات. كما قطعوا ​الطريق البحرية​ القديمة، مما يعني ان الطرق الرئيسية التي تربط طرابلس ببيروت قد قطعت بشكل تام.

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