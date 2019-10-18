أمين السر العام في "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​ظافر ناصر​ في حديث تلفزيوني، انه "ستكون هناك تحركات بدءاً من بعد ظهر اليوم للحزب الاشتراكي في كل المناطق التي يتواجد بها، وسيتم ​الاعلان​ عن هذه المناطق في بيانات رسمية بعد قليل، وذلك بعد فشل العهد بتحقيق الاصلاح الموعود والمطلوب ادارة سياسية مختلفة للبلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر ناصر: الحزب الاشتراكي سينزل الى الشارع بكل المناطق المتواجد بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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