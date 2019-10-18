سامي الجميل دعا اللبنانيين للنزول للشارع والمطالبة بإسقاط الحكومة

دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل اللبنانيين الى النزول الى الشارع في كل المناطق اللبنانية بطريقة سلمية وحضارية تعبيرا عن رفض الامر الواقع، والمطالبة بإستقالة الحكومة، حكومة المحاصصة والتسوية، وطالب بتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين لانقاذ الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وطالب الجميل في مؤتمر صحفي، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة للمحاسبة على اداء القوى السياسية التي تاجرت بأصوات الناس لطموحاتهم الشخصية، ودعا المسؤولين الى عدم الاستهتار بالشعب اللبناني.
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