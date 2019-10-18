سامي الجميل دعا اللبنانيين للنزول للشارع والمطالبة بإسقاط الحكومة

دعا رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ اللبنانيين الى النزول الى الشارع في كل المناطق اللبنانية بطريقة سلمية وحضارية تعبيرا عن رفض الامر الواقع، والمطالبة بإستقالة الحكومة، حكومة المحاصصة والتسوية، وطالب بتشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​ والمعيشي.

وطالب الجميل في مؤتمر صحفي، بإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة للمحاسبة على اداء القوى السياسية التي تاجرت بأصوات الناس لطموحاتهم الشخصية، ودعا المسؤولين الى عدم الاستهتار ب​الشعب اللبناني​.