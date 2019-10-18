النشرة: المتظاهرون في صيدا اقاموا صلاة الجمعة في وسط الطريق

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، بان المحتجين أقاموا صلاة الجمعة وسط الطريق عند تقاطع "ايليا"، ولم يرتادوا المساجد كما هي العادة وذلك رغبة منهم بعدم مغادرة المكان واستمرار تحركهم الاحتجاجي.

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