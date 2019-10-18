قيومجيان: العهد واركان الحكم في غير دني فليستمعوا الى صوت الحقيقة وليتعظوا

لفت وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان​ الى "أننا قلنا من اليوم الاول لدراسة موازنة 2020 ان لا بد من انقاذ ​الوضع المالي​ والاقتصادي انطلاقا من اجراءات فورية تلمسها الناس قبل البحث بايرادات جديدة كزيادة ​الضرائب​ او غيرها"، مشيرا الى "أننا كررنا في كل جلسة بحث للموازنة ان ما يطرح لن يخفض ​العجز​، ولنبدأ بخطوات كخصخصة القطاعات ك​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​مرفأ بيروت​".

وذكر قيومجيان في حديث اذاعي "أننا طالبنا مرارا باصلاحات ولكن للاسف لم يستمعوا في الجلسات الى صوت "القوات" الى ان وصل الوضع الى ما هو عليه اليوم، وقد سبق ان طالب رئيس الحزب ​سمير جعجع​ بان نستقيل جميعاً من ​الحكومة​ وتشكل حكومة اختصاصيين لإدارة ​الوضع الاقتصادي​، ولم يستمعوا لنا".

وأعرب عن أمله بأن "ما يجري في الشارع يؤدي الى وعي عند بعضهم الذي يريد ان يقلب الطاولة ويذهب الى ​سوريا​ ويتنطح بدفاع عن ​النظام السوري​، وهو كان يهمل الوضع الداخلي ولا يستمع الى أنين الناس"، معربا عن أسفه لأن " العهد واركان الحكم في غير دني، فليستمعوا الى صوت الحقيقة وليتعظوا".

واعتبر قيومجيان أن "حكومة الوحدة الوطنية فشلت لان بعض الموجودين فيها يرغبون بالاستئثار. فعندما يستأثر فريق بالسلطة ويمارسها بشكل فئوي ويعزل الاخرين سنصل الى هذه النتيجة"، لافتا الى "أننا ندفع ثمن سياساتهم الخاطئة"، متمنيا أن "يستمع رئيس الحكومة سعد الحريري الى ما قاله جعجع وليقدم استقالته".