مصادر للنشرة: لا استقالة للحريري وموضوع الاستقالة لم يطرح بين عون والحريري بالاتصال

اكدت مصادر الـ "​الخليج 365​" انه "لا استقالة لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، كما انه لم يطرح موضوع الاستقالة بين ​الرئيس ميشال عون​ والحريري بالاتصال الذي جرى بينهما"، وذكرت ان "الرئيس عون لا يريد موازنة دون اصلاحات وقدم ورقة من 48 بندا وإلى الآن لم يؤخذ بالورقة، والرئيس لا يزال على رأيه أنه اذا لم يؤخذ بالاصلاحات فلا موازنة، وهو يشدد على ضرورة البحث بالاصلاحات وبعدها نبحث ب​الضرائب​، فماذا يريدون تحميل الرئيس؟".

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