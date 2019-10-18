اعلنت رئاسة الجمهورية ان رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ اتصل ب​الرئيس ميشال عون​ وتم الاتفاق على إلغاء جلسة ​مجلس الوزراء​ اليوم، وجرى التداول بالاوضاع العامة والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاملاك العامة والخاصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري اتصل بالرئيس عون واتفقوا على إلغاء الجلسة وتداولوا بالإجراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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