افتتاح وحدتين صحيتين بالدار البيضاء.. تضمان 250 سريرا لمرضى القلب والشرايين – صور

قدم رشدي طالب، الرئيس المدير العام لأكديتال هولدينغ، عرضا صحيا حول افتتاح مصحتين جديدتين، اليوم الخميس في الدار البيضاء.

وقد تم تشييد مصحة خاصة بمنطقة عين السبع، بالدار البيضاء على مساحة تقدر بـ 14 ألف متر مربع، بطاقة سريرية تصل إلى 220 سريرا، وتضم مختلف التخصصات من بينها أمراض القلب والجراحات.

وتحتوي المصحة الخاصة بعين السبع، على أزيد من مئة غرفة، فضلا عن غرف خاص بالانعاش، المجهزة بتجهيزات متطورة، و20 غرفة مختصة في العناية المركزة، إضافة إلى 10 قاعات للفحص.

والمصحة الثانية، تم تشييدها بشارع غاندي، خاصة بأمراض القلب والشرايين بطاقة سريرية تقدر بـ 50 سريرا و3 مركبات جراحية و 7 مركبات للإنعاش و3 قاعات للمستعجلات، للتعامل مع الوضعيات الصحية المعقدة.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب أكديتال هولدينغ، إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين، ومن جهة أخرى، المساهمة في التقليص من نسبة البطالة وإنعاش سوق الشغل، والارتقاء بالاقتصاد الوطني، خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمار مغربي صرف.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المغرب يعرف خصاصا على مستوى المصحات والمستشفيات التي تهتم بمرضى أمراض القلب والشرايين؛ حيث تقدر نسبة وفيات بهذه الأمراض ب 38 في المئة، لافتا الانتباه إلى أن أمراض القلب تتسبب في كثير من أمراض المزمنة على رأسها مرض السرطان.

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ويذكر أنه يتم سنويا تسجيل أكثر من 17 مليون وفاة عبر العالم بسبب الإصابة بأمراض القلب، ويتوقع أن يصل العدد إلى 23 مليون حالة سنويا في أفق سنة 2030.