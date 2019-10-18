عبد الوهاب الدكالي يجتاز محنة صحية

أصيب الفنان المغربي عبد الوهاب الدكالي، أخيرا، بوعكة صحية، أدخل على إثرها إلى مستشفى خاص في مدينة الرباط.

وأفادت مصادر مطلعة على حال الدكالي أنه تجاوز، حاليا، أزمته الصحية، بعدما استقر وضعه بشكل كبير، نتيجة العلاج، والرعاية، التي حظي بها من طاقم طبي خاص.

وغادر الدكالي المستشفى، بعدما سمح له الطبيب المعالج بذلك، في حين تحفظت المصادر عن ذكر طبيعة مرضه، احتراما لخصوصيته.

وكان الدكالي مصابا على مستوى اليد قبل مدة، إذ ظهر بحامل يد طبي في وزارة الثقافة، أثناء استلامه لبطاقة الفنان من يد الوزير السابق محمد الأعرج.