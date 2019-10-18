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اندلع حريق ضخم ظهر أمس الخميس، في منزل من 3 طوابق بشارع الواد بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش، تسبب في إصابة سيدة ونجاة آخرون بأعجوبة.
وذكرت مصادر محلية، أن الحريق اندلع بالطابق السفلي للمنزل، قبل أن يمتد الحريق إلى الطابق الأول والثاني ومنه إلى السطح، ما أدى إلى إصابة سيدة بحروق متفاوتة الخطورة، وتم نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى إبن طفيل بمراكش.
وأشار المصدر ذاته، أنه تم إنقاذ باقي أفراد الأسرة بأعجوبة، بعد تدخل الجيران الذين ساهموا في الحد من انتشار ألسنة اللهب، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخماد الحريق.
هذا وهرعت السلطة المحلية والعناصر الأمنية إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق حول أسباب الحريق، والذي يرجح أن يكون سببه “ولاعة” كان يلهو بها طفل صغير.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في منزل من 3 طوابق.. الطفل كان يلعب بـ”بريكة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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