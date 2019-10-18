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العين الإخباريةالجمعة 2019/10/18 12:39 م بتوقيت أبوظبي
سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، إلغاء اجتماع الحكومة برئاسة سعد الحريري.
كان موقع إلكتروني تابع لتيار المستقبل قال إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يعتزم إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، وسط احتجاجات مناهضة للحكومة على مستوى البلاد بشأن أزمة اقتصادية.
وأضاف الموقع الإخباري الذي يمثل تيار المستقبل بزعامة الحريري أن رئيس الوزراء سيوجه "رسالة إلى اللبنانيين بعد ظهر اليوم".
وتواصلت الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق بلبنان.
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاماً بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.
وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت لتعم جميع المناطق اللبنانية.
وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في جميع المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، وجبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام محلي: الحريري يتجه لإلغاء جلسة الحكومة ويوجه رسالة إلى اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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