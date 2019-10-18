انطلاق المفاوضات المباشرة بين حكومة السودان والحركة الشعبية بجوبا

انطلقت، الجمعة، أولى جلسات المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو في مدينة جوبا.

الجلسة التي تنعقد بأحد فنادق عاصمة جنوب السودان، تأتي بعد إعلان الحلو، الخميس، استئناف التفاوض مع الحكومة عقب قرار المجلس السيادي السوداني بوقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد.





ويترأس وفد الحكومة السودانية عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين الكباشي.

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وأصدر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.





وكان رئيس الحركة الشعبية- شمال يشترط تأكيد وقف إطلاق النار المعلن سابقاً وسحب جميع العربات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع الموجودة بمنطقة خور الورل في جنوب كردفان، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية نزاع حدث بين عدد من الزراعيين والعرب الرحل، قبل الدخول في المفاوضات.





يذكر أن المفاوضات المباشرة بدأت، الثلاثاء، في عاصمة جنوب السودان، بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة، بهدف تحقيق السلام.