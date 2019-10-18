اخبار العالم

بومبيو: يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران

0 نشر
واشنطن طهران - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الجمعة 18 أكتوبر 2019

بومبيو: يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران

واشنطن طهران - الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران.

Advertisements

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن حظر توريد الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران سينتهي خلال عام بسبب الاتفاق النووي المعيب، مشيرا إلى أن هناك دولا ستصبح قادرة على بيع أسلحة متطورة لطهران.

وأضاف بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" الجمعة، أن النظام الإيراني سيصبح قادرا على بيع أسلحة لأي مكان، وسيؤدي هذا إلى سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.  

وتابع قائلا: "إذا كنتم قلقين بشأن سلوك إيران الحالي، تخيلوا ما قد تفعله إذا امتلكت صواريخ وطائرات مسيرة ودبابات متطورة.. يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: يجب على مجلس الأمن تجديد حظر توريد الأسلحة المفروض على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا