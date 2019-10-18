الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا .. 11 سبتمبر جديد في «فرنسا»

الموجز

قالت قناة "سكاي نيوز" نقلاً عن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن أجهزة المخابرات ألقت القبض على رجل بتهمة التخطيط لشن هجوم على غرار الهجمات التي نفذت بطائرات على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 سبتمبر 2001.

حيث تواجه فرنسا منذ أعوام عدة صعوبات في كيفية التعامل مع كل من المتشددين المحليين والأجانب، عقب سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، فيما يقول المسؤولون الفرنسيون إن الخطر من وقوع هجمات لا يزال كبيرا.

وأضاف: "ألقت أجهزة مخابراتنا القبض على شخص استلهم أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي".