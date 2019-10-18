طقس الغد غائم جزئيّاً مع استقرار بالحرارة وظهور الضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس خريفي متقلب محليًا على الحوض الشرقي للمتوسّط يستقّر يوم السبت.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض محدود ب​درجات الحرارة​ مع ظهور طبقات من الدخان فوق بعض المناطق مما يؤدي الى سوء الرؤية احيانا، كما تتساقط بعض ​الأمطار​ في النصف الشماليّ للبلاد. يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و رياح ناشطة أحيانًا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.