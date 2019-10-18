طقس الغد غائم جزئيّاً مع استقرار بالحرارة وظهور الضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس خريفي متقلب محليًا على الحوض الشرقي للمتوسّط يستقّر يوم السبت.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة مع ظهور طبقات من الدخان فوق بعض المناطق مما يؤدي الى سوء الرؤية احيانا، كما تتساقط بعض الأمطار في النصف الشماليّ للبلاد. يتكون الضباب على المرتفعات.
السبت: غائم جزئيّاً مع استقرار بدرجات الحرارة وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات.
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة و رياح ناشطة أحيانًا، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.
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