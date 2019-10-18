مخزومي: الامر لم يعد في استقالة الحكومة وعدمها فهذه الحكومة فشلت

أكد النائب ​فؤاد مخزومي​ أن "​الحكومة​ كلها فشلت والعهد فشل، والحكومة جاءت على اساس تسوية الكل دخل فيها"، مشيراً الى أنه "يجب على الحكومة ان تعمل لمصلحة المواطن ويتركوا ال​سياسة​ للسياسيين، ​الموازنة​ هي موازنة لنأخذ الأموال".

ودعا مخزومي الى "الخروج عن موضوع المزايدات فنحن ضد الوضع السيء، ولماذا نهتم برأي أحد فالبلد ذهب الى الخراب ولا يهم اذا زعلوا او رضوا لقد خربوا البلد".

ولفت الى "اننا بدأنا بالإتصالات مع النواب المستقلين، ولكن المشكلة ان بعض مرتبطين بالكتل وأطلب منهم أن يتحرروا وإذا لم نفعل شيء سنذهب الى الخراب، وأنا لا أمد يدي لأي شخص له علاقة ب​الفساد​".

وأشار الى ان "الكل دخلوا ب​منظومة​ الفساد هل يعقل أن نأخذ 100 مليون ​دولار​ ثمن مبنى ثم نفرض ضريبة على ​الواتساب​".

وفي حديث اذاعي له رأى مخزومي أن "الشعب اليوم يقول كفى فالمسألة ليست إبر مورفين لتخدير المواطن فالحكومة فشلت وكل ما حققته يصب في خانة حماية مصالح النافذين في ​الدولة​ على مصلحة الشعب".

وشدد على ان "الامر لم يعد في استقالة الحكومة وعدمها او السيء والاسوأ فهذه الحكومة فشلت وجميع المشاركين فيها هم الكتل الاساسية ما يدحض مقولة إن هناك جهة تريد اسقاط الحكومة فهم من أتوا بها لانها الطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها الحكم".