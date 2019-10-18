المستقبل: الحريري يتجه لإلغاء جلسة الحكومة ويوجه رسالة الى اللبنانيين

كشف مصدر حكومي لـ"مستقبل ويب" ان رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ يتجه لإلغاء جلسة مجلس الوزراء على أن يوجه رسالة الى اللبنانيين بعد ظهر اليوم.

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