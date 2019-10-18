الرئيس عون اجتمع مع مستشاريه لوضع مقاربة عملية لجلسة بعد الظهر

اجتمع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مع مستشاريه منذ الصباح، لوضع مقاربة عملية لجلسة ​مجلس الوزراء​ التي تنعقد بعد الظهر في ​قصر بعبدا​. وتلقى ​تقارير​ متلاحقة من الاجهزة المعنية حول التطورات الحاصلة واعطى التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.

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