عبد الساتر دعا للوقوف لجانب المطالب المعيشية المحقّة بعيدًا عن استغلال جوع المواطنين

اكد راعي أبرشية ​بيروت​ المارونية المطران ​بولس عبد الساتر​ في بيان صادر عن المركز الاعلامي في ​أبرشية بيروت المارونية​ حول المشهد المستجدّ على الساحة اللبنانية والتحركات الشعبية الاحتجاجية في العاصمة بيروت ومختلف المناطق، "الوقوف الى جانب المطالب المعيشية المحقّة، إنما بعيدًا عن استغلال جوع المواطنين وفقرهم لأهداف سياسية مبطّنة وشخصيّة".

اضاف البيان "إذ يأمل المطران عبد الساتر في أن تلقى تلك المطالب الحياتية آذانًا صاغية، يدعو الجميع الى مشاركته في الصلاة على نيّة المسؤولين ليَهبهم الربّ الحكمة الكافية ليعملوا ما هو لخير الانسان في لبنان".