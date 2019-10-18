الخبير التكنولوجي أنطوان طنوس للنشرة: فرض الضريبة على واتساب خطوة غير قانونية

اعتبر الأستاذ الجامعي والخبير والمحلل التكنولوجي ​أنطوان طنوس​ أن "فرض ضريبة على ​الاتصالات​ الصوتية لتطبيق whatsapp هو خطوة غير قانونية وهذا الموضوع غير موجود في أي دولة في ​العالم​"، لافتاً إلى أن "منصات التطبيق القانونية تنص على أن هذه الخدمة مجانية ولا يمكن أن تكون مقابل بدل مالي".

وأعرب طنوس عن استغرابه من صدور هكذا قرار عن ​الحكومة​، متسائلاً "أين الخبراء وكيف يمكن أن يناقشوا حتى هكذا موضوع"، موضحاً أنه "يمكن فرض ضرائب على التطبيقات الأخرى التي تقدم خدمة الاتصالات الصوتية لكن بالمقابل يجب على شركة الاتصال تقديم خدمات مجانية وحزمة من العروض".

وعن الحلول الممكنة لكي تجابه شركات الاتصال خدمات whatsapp، أوضح طنوس أنه "في العديد من الدول تقدّم شركات الاتصال عروضاً لجذب الناس وبالتالي رفع المداخيل وابعادهم عن التطبيقات لكن المشكلة في ​لبنان​ أن هيكلية هذا القطاع لا تساعد بسبب غياب المنافسة بين الشركات".

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