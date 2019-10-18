حسن يعقوب: لاقالة الحكومة وحل مجلس النواب ومنعهم من السفر

توجه رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ للمتظاهرين المحرومين ‏ان ينتبهوا من ⁧‫الخداع،‬⁩ واكد انه ليس المهم استقالة ⁧‫الحكومة‬⁩ ‏انما الاهم هو ⁧‫حل المجلس النيابي‬⁩ واجراء ​انتخابات​ مبكرة، واعتبر انه على الجميع الانتباه من الصدام مع ⁧‫الجيش‬⁩ و​القوى الامنية​ وانهم اخوة لكم.

وحذر يعقوب من تخريب الاملاك العامة فهي املاك الشعب والاملاك الخاصة هي تعب الناس، ودعا الى اعادة الاموال المنهوبه ومنع سفر اي مسؤول وفتح المغلفات الموجودة في خزينة ​المجلس الدستوري​ وكشف حساباتهم وحاشيتهم.

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