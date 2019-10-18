مركز المصالحة الروسي:نقل ما لا يقل عن 500 إرهابي من إدلب إلى اللاذقية

أعلن رئيس مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، أليكسي باكين، أنه "تم نقل ما لا يقل عن 500 إرهابي من ​محافظة إدلب​ إلى ​اللاذقية​"، مشيراً إلى "تمركز أكثر من 3500 مسلح من تنظيم "​هيئة تحرير الشام​" على هذا الاتجاه.

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