كوشنر يزور إسرائيل نهاية الشهر الحالي لبحث إمكانية إعلان صفقة القرن

يزور مستشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​، ​إسرائيل​ نهاية الشهر الحالي، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، ومنافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" ​بيني غانتس​.

وذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن كوشنر يسعى للاطلاع على الوضع السياسي، في ظل أزمة ​تشكيل الحكومة​ المستمرة منذ نيسان الماضي، والتي لم تحسم رغم جولتَي ​انتخابات​ كانت آخرهما في سبتمبر الماضي، موضحة أن "كوشنر سيصل بعد انقضاء المهلة التي حصل عليها ​نتنياهو​ لتشكيل حكومة، وقد يكون منافسه غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة عند وصوله إلى إسرائيل".

من ناحيتها ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يبحث كوشنر مع نتلنياهو وغانتس إمكانية إعلان ​الإدارة الأميركية​ خطة ​السلام​ الخاصة ب​الشرق الأوسط​، المعروفة باسم "​صفقة القرن​"، والتي عمل كوشنر على إعدادها في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لن تعلن عن ​تفاصيل​ الصفقة إلا بعد تشكيل حكومة في إسرائيل.