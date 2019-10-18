كوشنر يزور إسرائيل نهاية الشهر الحالي لبحث إمكانية إعلان صفقة القرن

يزور مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إسرائيل نهاية الشهر الحالي، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومنافسه زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس.
وذكرت القناة الإسرائيلية 13 أن كوشنر يسعى للاطلاع على الوضع السياسي، في ظل أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ نيسان الماضي، والتي لم تحسم رغم جولتَي انتخابات كانت آخرهما في سبتمبر الماضي، موضحة أن "كوشنر سيصل بعد انقضاء المهلة التي حصل عليها نتنياهو لتشكيل حكومة، وقد يكون منافسه غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة عند وصوله إلى إسرائيل".
من ناحيتها ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن يبحث كوشنر مع نتلنياهو وغانتس إمكانية إعلان الإدارة الأميركية خطة السلام الخاصة بالشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، والتي عمل كوشنر على إعدادها في السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لن تعلن عن تفاصيل الصفقة إلا بعد تشكيل حكومة في إسرائيل.
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