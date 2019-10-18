الإتحاد الاوروبي يتوجه لفرض عقوبات على تركيا

أعلن ​الاتحاد الأوروبي​ أنه "سيتوجه الى فرض عقوبات ضد ​تركيا​، على خلفية ما تقوم به سفنها من عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص تعتبرها ​أوروبا​ غير قانونية".

وأكد قادة الاتحاد الأوروبي "مساندتهم ووقوفهم إلى جانب قبرص ورفضهم لعمليات التنقيب، التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية لقبرص".

بدورها دانت قبرص إرسال تركيا ل​سفينة​ التنقيب العائمة "ياووز" لإجراء عمليات حفر جديدة في السواحل القبرصية.

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