النشرة: المتظاهرون في صيدا يفترشون الارض دون احراق الاطارات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المعتصمن في صيدا ما زالوا يقفلون تقاطع "ايليا" بأجسادهم ويفترشون الارض دون احراق الاطارات المطاطية، وذلك وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني دون وقوع اي احتكاك، واقدموا على نصب عدة خيام وسط الطريق، حيث تحول المكان الى الاعتصام المركزي للتعبير عن الاستنكار لتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

وقد جرى فتح كافة الطرقات التي اقفلت في المدينة بالاطارات المشتعلة، بينما اقدم محتجون على اقفال الطريق عند "سينيق" بالاطارات المشتعلة.