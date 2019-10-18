ريا الحسن: الحريري الغى جلسة الحكومة والانظار تتجه على مضمون كلمته

اشارت وزيرة الداخلية ريا الحسن الى اننا لن نقبل المس بالممتلكات العامة والخاصة وتعريض امن المواطنين للخطر، واذا حصل اي اعمال تخريبية والتي تخرج عن اطار المظاهرات السلمية سنأخذ اجراءات معينة، وسنرى كيف سنمنع هذه الاعمال.
واوضحت الحسن في حديث تلفزيوني، ان اعمال الامس ادت الى مقتل شخصين، وانا كوزيرة داخلية ارفض المس بأمن المواطنين.
وذكرت الحسن ان مصادر الحريري تقول انه لا جلسة اليوم وهناك كلمة له بعد ظهر اليوم، والان يتم البحث بمضمون الكلمة لان الانظار تتجه عليها. واعتبرت ان استقالة الحكومة ليس الحل، لان الحكومة الحالية مع كل شوائبها تطرح حلول بخيارات ضيقة جدا، واستقالة الحكومة سيؤدي الى وضع سلبي جدا.
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