LBC: بعبدا لم تتبلغ رسميا من الحريري الغاء جلسة مجلس الوزراء

أفادت قناة الـ"LBC" ​بعبدا​ لم تتبلغ رسميا من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الغاء جلسة ​مجلس الوزراء​. وكانت رئاسة ​مجلس الوزراء ​اعلنت انه "تقرر نقل مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في السراي الكبير عند الساعة الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الى ​القصر الجمهوري​ ب​بعبدا​".

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