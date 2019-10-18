النشرة: الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "ايليا" ما زالت مقفلة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "ايليا" ما زالت مقفلة، حيث يفترش المعتصمون الأرض وقد تحولت الى مركز للاعتصام المركزي في صيدا فيما أعاد ​الجيش اللبناني​ فتح كافة الطرقات التي جرى إقفالها بالإطارات المشتعلة امس.

كما افاد عن إقفال اوتستراد الشماع في حارة صيدا بالإطارات المشتعلة كما جرى إقفال طريق المدينة الصناعية الأولى والثانية عند سينيق.