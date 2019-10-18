النشرة: الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "ايليا" ما زالت مقفلة

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الطريق الرئيسي في صيدا عند مستديرة "ايليا" ما زالت مقفلة، حيث يفترش المعتصمون الأرض وقد تحولت الى مركز للاعتصام المركزي في صيدا فيما أعاد الجيش اللبناني فتح كافة الطرقات التي جرى إقفالها بالإطارات المشتعلة امس.
كما افاد عن إقفال اوتستراد الشماع في حارة صيدا بالإطارات المشتعلة كما جرى إقفال طريق المدينة الصناعية الأولى والثانية عند سينيق.
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