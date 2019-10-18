أكدت وزيرة الداخلية والبلديات، ​ريا الحسن​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي لـ"كل المواطنين المشاركين بالتظاهرات ان حرية التظاهر والاعتصام تعبيرا عن مطالبهم، هو حق مقدس يكفله ​الدستور​. ومن هذا المنطلق"، داعية "المشاركين الى عدم التعرض للاملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات وتفادي اعمال التكسير والتخريب المنافية لاخلاقيات اللبنانيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحسن دعت المتظاهرين لعدم التعرض للاملاك العامة والخاصة واقفال الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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