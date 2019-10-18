توجه رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، قائلا:"فخامة الرئيس بالله عليك ماذا تنتظر للإتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لإقالة صاحب النظرة البلهاء المدعو ​محمد شقير​ كإجراء سريع اليوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: بالله عليك يا فخامة الرئيس ماذا تنتظر للاتفاق مع الحريري لاقالة شقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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