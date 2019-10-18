اليابان سترسل قوات لتأمين النقل البحري في الشرق الأوسط









اسماء السيد - قالت اليابان اليوم الجمعة إنها لن تنضم لأي تحالف أميركي لحماية السفن التجارية في الممرات المائية في الشرق الأوسط لكنها سترسل بدلا من ذلك قوة منفصلة تشمل سفنا وطائرات لحراسة السفن المتجهة إلى اليابان من هذه المنطقة المهمة لإنتاج النفط.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في إفادة صحفية "لن ننضم للولايات المتحدة لكننا سنتعاون معها عن كثب. ستساعد قوات الدفاع الذاتي في ضمان أمن السفن التي لها صلة باليابان".

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وعلى الرغم من أن طوكيو أقرب حليف للولايات المتحدة في آسيا فإنها ظلت ممانعة في الانضمام لجهود واشنطن في الشرق الأوسط نظرا لعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية الوثيقة مع إيران. وعرضت طوكيو لعب دور الوساطة بين البلدين للمساهمة في تخفيف التوتر في المنطقة.

وقال سوجا إن العتاد العسكري الذي سترسله اليابان إلى الشرق الأوسط سيشمل على الأرجح سفنا حربية ومقاتلات ستقوم بدوريات في خليج عُمان وشمال بحر العرب ومناطق أخرى.

وأضاف أن اليابان لم تقرر بعد تشكيلة القوة أو موعد نشرها.

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