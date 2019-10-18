اسماء السيد - قال جون ماكدونيل المتحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض للشؤون المالية اليوم الجمعة إن تصويت البرلمان غدا السبت على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون سيكون "متقاربا جدا" لكن من المحتمل ألا يكلل بالنجاح.
وتنتظر جونسون غدا مواجهة مع البرلمان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة مع التكتل يعارضه حلفاؤه من أيرلندا الشمالية وكذلك أحزاب المعارضة.
وقال ماكدونيل لقناة سكاي نيوز "لا أظن أنه سيحصل على الموافقة وأعتقد أنه سيُرفض لكن... الأرقام ستكون متقاربة جدا".
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كانت هذه تفاصيل خبر ماكدونيل: التصويت على اتفاق بريكست سيكون متقاربًا جدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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