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ثلاثة قتلى في زلزال بجنوب الفلبين

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ثلاثة قتلى في زلزال بجنوب الفلبين

مانيلا (رويترز) - قالت السلطات يوم الخميس إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات وأحدث شروخا في أبنية في وسط مينداناو.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي في‭‭‭ ‬‬‬بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.

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وقال ريويل ليمبونجان رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو إن طفلة عمرها سبعة أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.

وقالت وكالة التعامل مع الكوارث إن 27 شخصا أصيبوا في حين تضررت 15 بناية منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أشرف راضي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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