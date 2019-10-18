دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ثلاثة قتلى في زلزال بجنوب الفلبين

مانيلا (رويترز) - قالت السلطات يوم الخميس إن ثلاثة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب العشرات عندما ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة جنوب الفلبين في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وتسبب الزلزال في قطع الكهرباء والاتصالات وأحدث شروخا في أبنية في وسط مينداناو.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث مارك تيمبال إن شخصين قتلا وأصيب 18 في انهيار أرضي في‭‭‭ ‬‬‬بلدة ماجسايساي إقليم دافو ديل سر.

Advertisements

وقال ريويل ليمبونجان رئيس بلدية تولونان في إقليم نورث كوتاباتو إن طفلة عمرها سبعة أعوام لقيت حتفها عندما انهار جدار في منزلها.

وقالت وكالة التعامل مع الكوارث إن 27 شخصا أصيبوا في حين تضررت 15 بناية منها مراكز للتسوق ومدارس ومجالس بلدية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أشرف راضي)