"القوافل البيطرية وحماية الثروة الحيوانية" في ندوة مركز النيل للإعلام بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة سوهاج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الجمعة، ندوة إعلامية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري حول القوافل البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.

حاضر في الندوة الدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري بسوهاج والدكتور جمال سيد أحمد، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية.

وقال الدكتور عصام عرفة إن الندوة تناولت العديد من الموضوعات التي تهم المواطن ومربي الماشية باعتبار أن محافظة سوهاج من أولى المحافظات إنتاجًا للثروة الحيوانية.

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وتابع، أن الندوة تناولت القوافل الطبية البيطرية المجانية والخدمات المقدمة من خلالها بالتعاون مع كلية الطب البيطري والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، وتوصيل الخدمات البيطرية إلى الأماكن المحرومة والقرى الأكثر احتياجا.

وأضاف "عرفة" أن الندوة تناولت أيضًا الإرشاد البيطري ودوره التوعوي لتوجيه المربين والمزارعين لأفضل وسائل تربية الماشية والأغنام والظروف البيئية الملائمة والتغذية المناسبة والإشراف البيطري اللازم، التحصين الدوري وأهميته لمقاومة الأمراض الوبائية.

مشيرًا إلى أنه جرى خلال الندوة الحديث عن التأمين البيطري على المزارع ورؤوس الماشية، التأكيد على حملات التفتيش بمحلات اللحوم والأسواق لضمان سلامة وصحة اللحوم المستهلكة.

حضر الندوة عبد العليم عبد الراضي مدير المركز، وعدد من الأطباء البيطريين وعدد من الحضور ومسئولي مركز النيل للإعلام بسوهاج.